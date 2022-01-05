"Локомотив" подпишет форварда "Славии"

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

«Локомотив» близок к подписанию нового форварда в зимнее трансферное окно, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

По информации источника, московский клуб уже достиг договоренности с пражской "Славией" о переходе нападающего Яна Кухты.

Отмечается, что за 24-летнего игрока чешский клуб получит от железнодорожников 5 миллионов евро, выплата этой суммы будет разбита на четыре года. Соглашение с Кухтой будет подписано на четыре года.

В текущем сезоне чемпионата Чехии Кухта сыграл за "Славию" 16 матчей, в который забил 9 голов

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