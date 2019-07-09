"Локомотив" подтвердил продление контракта с Бариновым

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"Локомотив" подтвердил продление контракта с Бариновым

"Локомотив" подписал новое соглашение с хавбеком Дмитрием Бариновым.

Как и говорилось ранее, 22-летний футболист подписал с клубом четырехлетний контракт с зарплатой два миллиона евро за сезон.

Баринов играет в основной команде "железнодорожников" с 2015 года. В прошлом сезоне на его счету два забитых мяча и два ассиста в 33 матчах.

Отметим, что в составе "Локомотива" Баринов становился чемпионом, обладателем суперкубка и трижды обладателем Кубка России.

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