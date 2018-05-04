"Локомотив" подтвердил продление контракта с Сёминым

"Локомотив" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Как и сообщалось ранее, "железнодорожники" заключили с 70-летним специалистом соглашение по схеме "1+1".

По данным СМИ, Сёмин будет зарабатывать по новому контракту два миллиона евро в год. | http://soccernews.ru