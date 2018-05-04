"Локомотив" подтвердил продление контракта с Сёминым
"Локомотив" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Как и сообщалось ранее, "железнодорожники" заключили с 70-летним специалистом соглашение по схеме "1+1".
По данным СМИ, Сёмин будет зарабатывать по новому контракту два миллиона евро в год. | http://soccernews.ru
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