"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча с "Сочи"

Пресс-служба московского "Локомотива" показала, что осталось за кадром победного матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:1).

"Три очка с "Сочи". Первая победа Гисдоля", - говорится в заголовке видео.

"Локомотив", набрав 21 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

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