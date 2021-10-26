"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча с "Сочи"
Пресс-служба московского "Локомотива" показала, что осталось за кадром победного матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:1).
"Три очка с "Сочи". Первая победа Гисдоля", - говорится в заголовке видео.
"Локомотив", набрав 21 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
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