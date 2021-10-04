"Локомотив" показал, что осталось за кадром проигранного матча с "Ростовом"
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Локомотив" в клубном YouTube-канале показала, что осталось за кадром матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:2).
В ролике показали прибытие команды на стадион, разминку футболистов и акцию в поддержку полузащитника Станислава Магкеева, который надолго выбыл из строя из-за тяжелой травмы. Также показаны эмоции игроков после финального свистка.
"Локомотив", набрав 17 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч "железнодорожники" проведут 16 октября на выезде с казанским "Рубином".
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