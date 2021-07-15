"Локомотив" показал форму на новый сезон (видео)

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"Локомотив" показал форму на новый сезон (видео)

Пресс-служба московского "Локомотива" представила форму на следующий сезон. 

Домашняя экипировка выполнена в зеленом цвете с красными и белыми вставками на воротнике и рукавах. Гостевая форма белого цвета с красными и зелеными элементами. Запасной комплект выполнен в черном цвете с тонкими красными полосами на футболке. Производителем экипировки является компания adidas.

В прошлом сезоне "Локомотив" финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал Кубок России. Таким образом, московский клуб завоевал путевку в Лигу Европы.

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