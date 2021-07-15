"Локомотив" показал форму на новый сезон (видео)
Пресс-служба московского "Локомотива" представила форму на следующий сезон.
Домашняя экипировка выполнена в зеленом цвете с красными и белыми вставками на воротнике и рукавах. Гостевая форма белого цвета с красными и зелеными элементами. Запасной комплект выполнен в черном цвете с тонкими красными полосами на футболке. Производителем экипировки является компания adidas.
«Локомотив» совместно с adidas представили домашние и гостевые игровые комплекты, а также 3-й комплект чёрного цвета для команды на сезон 2021/2022— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 15, 2021
Новая форма доступна для заказа на https://t.co/pA12smIoN2 и в магазине на стадионе, а также на сайте и в приложении adidas pic.twitter.com/NIna0GCKlZ
В прошлом сезоне "Локомотив" финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал Кубок России. Таким образом, московский клуб завоевал путевку в Лигу Европы.
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