"Локомотив" показал фото из раздевалки после победы над "Ростовом"
Пресс-служба "Локомотива" передала эмоции из раздевалки команды после гостевой победы над "Ростовом" в матче 22-го тура РПЛ.
Фотография с подписью "Самый лучший коллектив" выложена в твиттере "железнодорожников".
#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/3Dg5L4NMHF— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 15, 2020
Напомним, что "Локомотив" обыграл "Ростов" со счётом 3:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата.
Не пропустите: Семин прокомментировал победу "Локомотива" в матче с "Ростовом". | http://soccernews.ru
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