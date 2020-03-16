"Локомотив" показал фото из раздевалки после победы над "Ростовом"

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"Локомотив" показал фото из раздевалки после победы над "Ростовом"

Пресс-служба "Локомотива" передала эмоции из раздевалки команды после гостевой победы над "Ростовом" в матче 22-го тура РПЛ.

Фотография с подписью "Самый лучший коллектив" выложена в твиттере "железнодорожников".

Напомним, что "Локомотив" обыграл "Ростов" со счётом 3:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата.

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