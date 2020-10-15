"Локомотив" показал, как Баринов занимается на велотренажере

"Локомотив" в инстаграме опубликовал снимок с тренировки хавбека Дмитрия Баринова, который восстанавливается после операции на крестообразной связке колена.

Клуб показал, как 24-летний футболист занимается на велотренажере.

Возвращение в строй полузащитника "железнодорожников" ожидается не раньше февраля.

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