"Локомотив" показал, как готовится к дерби с ЦСКА

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"Локомотив" показал, как готовится к дерби с ЦСКА

"Локомотив" в твиттере показал, как команда готовится к матчу 9-го тура РПЛ с ЦСКА.

Встреча состоится 27 сентября на "ВТБ Арене". Начало - в 19:00 (мск).

После 8 туров РПЛ "Локомотив" занимает 8 место, имея в активе 12 баллов. ЦСКА идет на 3 позиции.

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