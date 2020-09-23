"Локомотив" показал, как готовится к дерби с ЦСКА

"Локомотив" в твиттере показал, как команда готовится к матчу 9-го тура РПЛ с ЦСКА.

Встреча состоится 27 сентября на "ВТБ Арене". Начало - в 19:00 (мск).

После 8 туров РПЛ "Локомотив" занимает 8 место, имея в активе 12 баллов. ЦСКА идет на 3 позиции.

Работа в Баковке идёт полным ходом, ведь уже в это воскресенье нам предстоит дерби с ЦСКА pic.twitter.com/xCldHgWDa1 — «Локомотив» (@fclokomotiv) September 23, 2020

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