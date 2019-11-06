"Локомотив" показал, как готовится к матчу Лиги Чемпионов с "Ювентусом"

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала видео подготовки команды к матчу 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ювентусом".

"Измайлов, Криштиану Роналду, Семин – вместе с Жоао Мариу. Ждем вторую домашнюю игру "Локомотива" в групповом этапе Лиги Чемпионов-2019/20", - говорится в описании видео, опубликованном на официальном YouTube-канале "железнодорожников".

Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится сегодня, 6 ноября. Начало встречи в 20:55 мск.

После трех туров итальянский клуб лидирует в группе, набрав семь очков. "Локомотив" с тремя очками находится на третьем месте.

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