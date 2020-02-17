"Локомотив" показал реакцию игроков команды на гол Смолова в ворота "Реала"

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"Локомотив" показал реакцию игроков команды на гол Смолова в ворота "Реала"

В твиттере московского "Локомотива" опубликован ролик с эмоциями футболистов команды, радующихся за экс-одноклубника Фёдора Смолова, забившего в ворота мадридского "Реала".

Напомним, что 30-летний форвард открыл счёт в воскресном матче на "Сантьяго Бернабеу", чем помог галисийцам добыть итоговую ничью 2:2.

Смолов выступал за "Локо" с лета 2018 года, а в январе перебрался в "Сельту" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Не пропустите: Уткин ярко отреагировал на дебютный гол Смолова за "Сельту". | http://soccernews.ru
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