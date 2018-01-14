"Локомотив" показал секретные тактические схемы со сбора

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"Локомотив" показал секретные тактические схемы со сбора

"Локомотив" опубликовал ролик с учебно-тренировочного сбора в Марбелье.

На видео показаны перемещения игроков по полю.

"Внимание! Показываем вам секретные тактические схемы на сборах. Все успели разглядеть?", - говорится в твиттере "железнодорожников".

Видео: "Локо" раскрывает секреты.

После 20 туров "Локомотив" лидирует в Премьер-лиге и на восемь очков опережает ближайшего преследователя.

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