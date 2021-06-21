"Локомотив" показал тренировку команды на сборах в Австрии

Теги локомотив москва

"Локомотив" показал тренировку команды на сборах в Австрии

Московский "Локомотив" продолжает готовиться к новому сезону на сборе в австрийском Бад-Клайнкирххайме.

В твиттере "железнодорожников" были опубликованы фотографии с тренировки команды.

"Провели двусторонку: красные сыграли против зелёных", - говорится в публикации.

Напомним, что первый учебно-тренировочный сбор "Локо" продлится с 14 по 28 июня. Для команды сезон начнётся 17 июля матчем за Суперкубок России против "Зенита".

Не пропустите: "Локомотив" возьмёт на сбор белорусского таланта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зарема вспомнила, как препятствовала приглашению в "Спартак" Аленичева и Кононова

Зарема вспомнила, как препятствовала приглашению в "Спартак" Аленичева и Кононова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов