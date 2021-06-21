"Локомотив" показал тренировку команды на сборах в Австрии
Московский "Локомотив" продолжает готовиться к новому сезону на сборе в австрийском Бад-Клайнкирххайме.
В твиттере "железнодорожников" были опубликованы фотографии с тренировки команды.
"Провели двусторонку: красные сыграли против зелёных", - говорится в публикации.
Провели двусторонку: красные сыграли против зелёных ⚔️#РЖДТренировочныеСборы // День 7 pic.twitter.com/LOjWYGl54A— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 20, 2021
Напомним, что первый учебно-тренировочный сбор "Локо" продлится с 14 по 28 июня. Для команды сезон начнётся 17 июля матчем за Суперкубок России против "Зенита".
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