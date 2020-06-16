"Локомотив" показал видеообзор первого матча команды при Николиче

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"Локомотив" показал видеообзор первого матча команды при Николиче

В воскресенье состоялся первый матч московского "Локомотива" под руководством нового главного тренера Марко Николича.

Соперником "железнодорожников" по товарищеской встрече стал "Тамбов". Столичная команда победила со счётом 1:0.

Клубная пресс-служба опубликовала в ютубе видеообзор игры.

Напомним, что в мае Николич сменил на посту тренера "Локо" Юрия Сёмина, заключив контракт по схеме "2+2". Однако к работе сербский специалист смог приступить только на прошлой неделе - сначала из-за карантина он не мог прилететь из Белграда, а затем две недели находился на самоизоляции.

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