"Локомотив" показал видеообзор первого матча команды при Николиче

В воскресенье состоялся первый матч московского "Локомотива" под руководством нового главного тренера Марко Николича.

Соперником "железнодорожников" по товарищеской встрече стал "Тамбов". Столичная команда победила со счётом 1:0.

Клубная пресс-служба опубликовала в ютубе видеообзор игры.

Напомним, что в мае Николич сменил на посту тренера "Локо" Юрия Сёмина, заключив контракт по схеме "2+2". Однако к работе сербский специалист смог приступить только на прошлой неделе - сначала из-за карантина он не мог прилететь из Белграда, а затем две недели находился на самоизоляции.

Не пропустите: Николич высказался о недовольстве болельщиков "Локомотива" из-за ухода Семина. | http://soccernews.ru