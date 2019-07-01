"Локомотив" покинул еще один футболист

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"Локомотив" покинул еще один футболист

Хавбек Хвича Кварацхелия покинул "Локомотив".

У футболиста истек арендный договор с клубом и он вернется в грузинский "Рустави". Кварацхелия провел за "железнодорожников" 10 матчей и отметился одним голом.

Напомним, что ранее "Локомотив" объявил об уходе Аршака Коряна, Игоря Портнягина, Дмитрия Тарасова и Алана Касаева.

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Комментарии

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Крош
Крош

Только недавно перешел....

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Много разу вижу картину, что когда именно ему что то ответишь, буквально минута проходит, и минусов 10 прилетает. Кажись он не только на голову двинутый "ыксперт", так еще и любитель накручивать

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Мухомор кажись тоже крутит минусы и плюсы, постоянно замечаю совпадения)

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Крош
Крош

Вот кто накручивает... https://soccernews.ru/user/profile/31348

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Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!
Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!

Крош, не хочу тебя расстраивать,но это был не я)

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Крош
Крош

Вернулся из школы,сделал ДЗ на завтра? Мрлодец!Сосни мой огурец!

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да это то понятно, у них цель такая. А за блаженным мухором тоже подобное наблюдалось, еще задолго. Просто типо, я ловил минусы, либо когда не признавал Месси сильнейшим в нашей вселенной, или же когда писал мухомору. При чем, когда дело касается последнего, минусы приходят за минуту, и сразу штук 10. Совпадение?

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Крош
Крош

Я не думаю,что он настолько умный...

Крош
Крош

Это либо петушалду-мадрид,либо Пьянь

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