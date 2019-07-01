"Локомотив" покинул еще один футболист

Хавбек Хвича Кварацхелия покинул "Локомотив".

У футболиста истек арендный договор с клубом и он вернется в грузинский "Рустави". Кварацхелия провел за "железнодорожников" 10 матчей и отметился одним голом.

Напомним, что ранее "Локомотив" объявил об уходе Аршака Коряна, Игоря Портнягина, Дмитрия Тарасова и Алана Касаева.

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