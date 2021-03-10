"Локомотив" покинули около 20 сотрудников

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"Локомотив" покинули около 20 сотрудниковМосковский "Локомотив" расстался с сотрудниками, после скандала с нецензурными футболками, сообщает Телеграмм-канал "Baza". Всего клуб покинуло около 20 работников.

Напомним, директор департамента корпоративных коммуникаций клуба Николаем Комаровым, который ушел из "Локомотива", около года назад написал в рабочем чате: "##### мы вас всех ##### в рот". Фраза стала мэмом в клубе. Сотрудники отделов маркетинга, пресс-службы, дизайна, смм и айти-департамента сфотографировались в футболках с этими словами на прощании с Комаровым.

Скандал разгорелся после того, как фотографии попали в Интернет. Сотрудник "железнодорожников" Роберт Савушкин, который выставил фото, быстро удалил снимок, однако это не спасло ситуацию.

Все сотрудники "Локомотива", которые оказались на фотографии, были вынуждены написать заявления об увольнении по собственному желанию.

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