"Локомотив" пообещал помочь семье умершего защитника Самохвалова
Семья защитника Иннокентия Самохвалова, который в понедельник умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности, получит помощь от "Локомотива".
"Футбольный клуб "Локомотив" окажет всяческую помощь и содействие семье Самохвалова", - сообщили в пресс-службе "железнодорожников".
Стоит отметить, что у воспитанника столичного клуба остались жена и ребёнок.
22-летний Самохвалов был на пробежке, когда ему стало плохо. Врачи пытались спасти жизнь футболиста, но им этого не удалось.
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