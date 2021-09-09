"Локомотив" попросил у РЖД огромную сумму в качестве дополнительного финансирования

Руководство "Локомотива" запросило у "Российских железных дорог" дополнительное финансирование, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, московский клуб попросил на этот год выделить дополнительно три миллиарда рублей. Данне опрос будет рассмотрен на ближайшем совете директоров "РЖД".

Напомним, что в летнее трансферное окно "Локомотив" потратил более 30 миллионов евро. Самой дорогой покупкой стал полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили, который обошелся клубу в семь миллионов евро. По шесть миллионов было заплачено за полузащитников Алексиса Бека-Бека ("Кан") и Джирано Керка ("Утрехт"). Защитник ЦСКА Наяир Тикнизян обошелся в пять миллионов, а защитник "Байера" - в 4. За защитника "Ахмата" Максима Ненахова "железнодорожники" заплатили два миллиона евро, а за полузащитника "Минска" Кирилла Зиновича - 180 тысяч. Также был арендован полузащитник "Челси" Тино Анджорин.

Не пропустите: Смородская жестко высказалась о трансферах "Локомотива". | http://soccernews.ru