"Локомотив" попытается переманить лидера "Спартака"
"Локомотив" в летнее трансферное окно попытается переманить ведущего защитника "Спартака" Георгия Джикию, сообщают российские СМИ.
"Железнодорожники" намерены продать Ведрана Чорлуку, который всё чаще находится в лазарете и получает большую зарплату, а также Соломона Кверквелию, желающего попробовать свои силы в европейском клубе.
Заменить их "Локо" планирует как раз Джикией, которого, согласно информации источника, тренерский штаб "красно-белых" готов отпустить.
Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года, сыграл 55 матчей и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро.
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