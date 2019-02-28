"Локомотив" попытается переманить лидера "Спартака"

"Локомотив" в летнее трансферное окно попытается переманить ведущего защитника "Спартака" Георгия Джикию, сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" намерены продать Ведрана Чорлуку, который всё чаще находится в лазарете и получает большую зарплату, а также Соломона Кверквелию, желающего попробовать свои силы в европейском клубе.

Заменить их "Локо" планирует как раз Джикией, которого, согласно информации источника, тренерский штаб "красно-белых" готов отпустить.

Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года, сыграл 55 матчей и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро.

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