"Локомотив" - "Порту": анонс и прогноз главного матча команды Юрия Семина в контексте борьбы за плей-офф ЛЧ

"Локомотив" – "Порту"

Стадион: "Локомотив" (Москва)

Начало матча: 22:00

Главный арбитр: Бобби Мэдден (Шотландия)

24 октября московский "Локомотив" попытается взять свои первые очки в текущем сезоне Лиги Чемпионов, сыграв с одним из лидеров своей группы в лице португальского "Порту". Турнирная борьба, которая ведется в квартете "D" предполагает, что в случае победы "железнодорожников" ситуация в четверке меняется полностью. Соответственно, только победа команды Семина способна кардинальным образом изменить все. Ничья не подходит – тогда победитель пары "Шальке" – "Галатасарай" вырвется вперед и у российской команды не останется другого выбора, кроме как побеждать во всех оставшиеся матчах, что будет невероятно трудно. А поражение и вовсе отдаляет команду Семина даже от третьей позиции, особенно если "Галатасарай" возьмет, да и обыграет "Шальке".

Стоит признать, что на данном этапе веры в "Локомотив" куда больше, чем перед двумя стартовыми турами. "Железнодорожники" добыли три подряд победы в чемпионате, в том числе и над ЦСКА, и прыгнули сразу на четвертое место, отставая от тройки всего лишь на одно очко. Да и битва с "Шальке" во втором туре самого престижного европейского турнира оказалась "не в одни ворота". Вопрос лишь в том, хватит ли заряда на чуть ли не главный матч года прямо сейчас. Ситуация с составом у "Локо" все так же остается не идеальной. Матч с "драконами" пропустят Смолов, Фарфан, Рыбус и Коломейцев. Кроме того, не до конца понятна ситуация с Чорлукой, который до сегодняшнего дня залечивал бедро. Любители статистики могут отметить себе в голове очень интересный факт. В текущем сезоне Лиги Чемпионов "Локо" замыкает пятерку самых грубых команд турнира. За 2 матча арбитр показал "железнодорожникам" 7 желтых карточек. А какая команда самая грубая? Конечно же, московская, а именно ЦСКА!

"Порту" сыграл в первых турах Лиги Чемпионов куда более качественно и уже заработал себе 4 очка, разделяя первую строчку в квартете "D" с немецким "Шальке". В прошлом туре команда из Португалии минимально обыграла "Галатасарай". А вот в чемпионате дела идут не так уж и хорошо, клуб идет на третьей позиции после 7 матчей, отставая от "Бенфики" и "Браги" на 2 очка. Кстати, свой последний матч в чемпионате "драконы" играли именно с "Бенфикой" и проиграли со счетом 1:0. Среди достоинств команды стоит выделить их игру в атаке. В 7 матчах португальского чемпионата футболисты "Порту" забили 16 голов и на пару с "Брагой" лидируют по этому показателю среди всех команд лиги. Кстати говоря, на игре будет отсутствовать лучший бомбардир команды Венсан Абубакар, который в Лиге Чемпионов еще не забивал, но в чемпионате обеспечил подопечных Сержио Консейсау 4 голами.

Интересные факты перед противостоянием "Локомотива" и "Порту"

Пути "Локомотива" и "Порту" еще никогда не пересекались в еврокубках.

"Локомотив" еще не забивал в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов, зато успел пропустить 4 гола в двух матчах.

Из последних 11 еврокубковых матчах на своем стадионе "Локомотив" выиграл лишь 4. 5 раз "железнодорожники" проигрывали, 2 раза была зафиксирована ничья.

"Локомотив" трижды играл с клубами из Португалии на своем стадионе и сумел победить лишь раз. Два остальных матча завершились поражениями.

"Порту" победил лишь в одном из последних семи гостевых еврокубковых матчей.

Юрий Семин обыгрывал "Порту" в сезоне 2008/09, будучи тренером киевского "Динамо". В гостях его футболисты победили со счетом 1:0, а вот киевский матч был проигран – 1:2.

Ориентировочные составы

"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Лысов – Крыховяк, Денисов – Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Эдер.

"Порту": Касильяс – Макси, Фелипе, Милитао, Теллес – Эррера, Данилу, Оливейра – Браими, Корона, Марега.

Прогноз на матч "Локомотив" – "Порту"

Последние успехи команды Семина заставляют поверить в то, что именно в третьем туре Лиги Чемпионов "Локо" возьмет свои первые очки на турнире. Тем более, что немалую роль должен сыграть фактор стадиона, а также безвыходная ситуация, в которую забрели "железнодорожники". Но не стоит ожидать, что игра раскроется и пойдет по сценарию перестрелки. Скорее всего, голов будет немного. Нельзя отрицать, что судьбу встречи и вовсе решит один мяч. SoccerNews склоняется к не очень результативной ничьей.

Букмекеры думают иначе. Они видят "Порту" фаворитом встречи и дают коэффициент 2,05 на победу "драконов". Триумф подопечных Семина оценивается в 4,2. Коэффициент на ничью – 3,4.

Прогноз SoccerNews: тотал 2,5 М (коэффициент 1,6).

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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