"Локомотив" - "Порту": где и когда смотреть важнейший для "железнодорожников" матч в ЛЧ

В рамках третьего тура Лиги Чемпионов "Локомотив" на своём поле примет "Порту". Это важнейший матч для "железнодорожников" в свете турнирных перспектив. Команде Юрия Сёмина нужна только победа.

Начало матча в 22:00 (мск).

Прямую трансляцию матча проведут отечественные телеканалы "Матч ТВ", "Матч Премьер" и "Матч!+Наш футбол".

В Украине трансляция будет доступна на ресурсе "Oll Tv".

В США матча можно будет посмотреть по "B/R Live", а в Великобритании на канале BT Sport Extra.

В Португалии транслировать игру будет Eleven Sports 1.

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