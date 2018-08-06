"Локомотив" поставил Смолова в списке своих трансферных целей выше форварда "Барселоны"

Теги локомотив москвафедор смоловмунир эль-хаддади

"Локомотив" поставил Смолова в списке своих трансферных целей выше форварда "Барселоны"Московский "Локомотив" поставил форварда "Краснодара" Федора Смолова в списке своих трансферных целей выше нападающего каталонской "Барселоны" Мунира Эль-Хаддади.

Об этом в своем телеграме проинформировал известный телекомментатор Нобель Арустамян. В частности, он сообщил: "Сегодня утром состоялся трансферный комитет "Локомотива". Главная тема - покупка нападающего. По итогам комитета - приоритетным вариантом стал Смолов. Вчера сообщалось про сумму в 9 миллионов евро. Но пока сделка - только в процессе. Сегодня-завтра стороны возобновят переговоры. Есть вопросы по срокам выплат.

Также "Локомотив" постарается снизить зарплату игроку, добавив при этом солидные бонусы за достижения определенных целей Смоловым...

Сегодня в "Локомотиве" также обсуждали фамилию нападающего из "Барселоны" Мунира. Он - на рынке, но для "Локо" - в списке идет 3-4-й. Приоритет - Смолов. Также есть еще кандидат от Штоффельсхауса, так называемый "мистер Х".

Напомним,  "Локомотив" не смог договориться по трансферу форварда "Шальке". | soccernews.ru

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