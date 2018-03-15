"Локомотив" потерял Чорлуку из-за травмы

Хорватский защитник "Локомотива" Ведран Чорлука выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико" и был заменен во втором тайме.

Напомним, что 32-летний Чорлука совсем недавно вернулся в строй после травмы колена из-за которой он пропустил несколько месяцев.

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