"Локомотив" потерял Эдера на длительный срок

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"Локомотив" потерял Эдера на длительный срок

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что португальский нападающий Антонио Эдер выбыл из строя на месяц из-за перелома кисти.

"У Чорлуки микроповреждение. Завтра все будет ясно. Живоглядов получил травму в матче с ЦСКА. Эдер на последней тренировке сломал кисть. Сколько он пропустит? Наверное, месяц", - приводит слова Семина пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний Эдер провел за "Локомотив" три матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

После 4 туров "Локомотив" занимает четвертое место в чемпионате России, набрав семь очков.

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