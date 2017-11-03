"Локомотив" потерял еще и Эдера

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"Локомотив" потерял еще и Эдера

Португальский нападающий "Локомотива" Эдер выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение мышц задней поверхности бедра в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2).

В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 29-летний Эдер провел за "Локомотив" 11 матчей и забил 2 гола.

Напомним, что в этом же поединке травмировал вратарь "железнодорожников" Гильерме

Не пропустите: "Локомотив" теряет Гильерме. | http://soccernews.ru

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