"Локомотив" потерял Игнатьева из-за травмы

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"Локомотив" потерял Игнатьева из-за травмы
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико" и был заменен в начале второй половины.

Вместо Игнатьева на поле вышел Михаил Лысов. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 31-летний Игнатьев провел за "Локомотив" 27 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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