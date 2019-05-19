"Локомотив" потерял очки в матче с "Уралом"
В предпоследнем туре РПЛ "Локомотив" сыграл вничью с "Уралом".
Таким образом, за тур до конца чемпионата "Локомотив" идет на втором месте, опережая "Краснодар" на три очка. Однако в случае победы над "Арсеналом", "быки" займут вторую позицию. Напомним, что второе место РПЛ позволяет выйти сразу в групповой этап Лиги Чемпионов.
"Урал" - "Локомотив" 2:2
Голы: Миранчук, 21 - 0:1, Панюков, 39 - 1:1, Эль-Кабир, 46 - 2:1, Миранчук (пен), 64 - 2:2
"Урал": Годзюр, Меркулов, Страннберг, Кулаков, Поляков (Емельянов, 34), Фидлер, Бумаль, Эль-Кабир (Ильин, 80), Бикфалви, Араторе, Панюков (Ароян, 76).
"Локомотив": Гильерме, Лысов, Кверквелия, Чорлука, Идову, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов, Смолов, Эдер (Кварацхелия, 53).
Предупреждения: Страннберг (64), Кварацхелия (69).
Удаление: Страннберг (66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|28
|61
|2
|Локомотив Москва
|29
|53
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Оренбург
|29
|40
|8
|Ахмат
|29
|39
|9
|Ростов
|28
|38
|10
|Урал
|29
|35
|11
|Рубин
|28
|35
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19