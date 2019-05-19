"Локомотив" потерял очки в матче с "Уралом"

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"Локомотив" потерял очки в матче с "Уралом"

В предпоследнем туре РПЛ "Локомотив" сыграл вничью с "Уралом".

Таким образом, за тур до конца чемпионата "Локомотив" идет на втором месте, опережая "Краснодар" на три очка. Однако в случае победы над "Арсеналом", "быки" займут вторую позицию. Напомним, что второе место РПЛ позволяет выйти сразу в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Урал" - "Локомотив" 2:2

Голы: Миранчук, 21 - 0:1, Панюков, 39 - 1:1, Эль-Кабир, 46 - 2:1, Миранчук (пен), 64 - 2:2

"Урал": Годзюр, Меркулов, Страннберг, Кулаков, Поляков (Емельянов, 34), Фидлер, Бумаль, Эль-Кабир (Ильин, 80), Бикфалви, Араторе, Панюков (Ароян, 76).

"Локомотив": Гильерме, Лысов, Кверквелия, Чорлука, Идову, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов, Смолов, Эдер (Кварацхелия, 53).

Предупреждения: Страннберг (64), Кварацхелия (69).

Удаление: Страннберг (66).

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