"Локомотив" потерял шансы на еврокубковую весну

Сегодня, 26 ноября, "Локомотив" проиграл "Байеру" (0:2) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

За тур до окончания группового этапа "железнодорожники" набрали всего 3 очка и лишились шансов на участие в плей-офф Лиги Семпионов и Лиги Европы.

Подопечные Юрия Семина занимают последнее место в группе D.

В заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико". Матч состоится 11 декабря.

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