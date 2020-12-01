"Локомотив" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов

Московский "Локомотив" лишился всех шансов выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

В матче 5-го тура группового этапа "Локомотив" на своем поле проиграл австрийскому "Ред Булл Зальцбург" со счетом 1:3 и опустился на последнее, четвертое место в турнирной таблице группы А.

Даже в случае победы в последнем туре в гостевом матче с "Баварией" московский клуб не сможет обойти в таблице "Атлетико" или "Ред Булл Зальцбург".

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