"Локомотив" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов
Московский "Локомотив" лишился всех шансов выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.
В матче 5-го тура группового этапа "Локомотив" на своем поле проиграл австрийскому "Ред Булл Зальцбург" со счетом 1:3 и опустился на последнее, четвертое место в турнирной таблице группы А.
Даже в случае победы в последнем туре в гостевом матче с "Баварией" московский клуб не сможет обойти в таблице "Атлетико" или "Ред Булл Зальцбург".
Не пропустите: Смолов отправился в Рим на операцию. | http://soccernews.ru
главное
-
Уткин иронично отреагировал на информацию о возможном уходе Газизова из "Спартака"
-
Зидан высказался о возможной отставке после поражения от "Шахтера"
-
Федун отреагировал на информацию о возможном уходе Газизова из "Спартака"
-
Источник: Газизов покидает "Спартак"
-
"Локомотив" проиграл "Зальцбургу" в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
"Атлетико" упустил победу над "Баварией"
-
Уткин иронично отреагировал на информацию о возможном уходе Газизова из "Спартака"
-
Кроос высказался о поражении "Реала" в матче с "Шахтером"
-
Зидан назвал причину поражения "Реала" в матче с "Шахтером"
-
Зидан высказался о возможной отставке после поражения от "Шахтера"
-
Федун отреагировал на информацию о возможном уходе Газизова из "Спартака"
-
Источник: Газизов покидает "Спартак"
-
"Локомотив" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Локомотив" проиграл "Зальцбургу" в Лиге Чемпионов
-
"Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" в Лиге Чемпионов
-
Тебас назвал сроки возвращения фанатов на трибуны в матчах чемпионата Испании
-
Роналду получил очередную почетную награду
-
Фати показал первое фото после операции на колене
-
Бензема вошел в топ-10 по числу матчей в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" нацелилась на Холанда
-
Терри и Руни поборются за пост тренера английского клуба
-
Фабио Капелло оценил шансы "Милана" стать чемпионом Италии
-
Дик Адвокат назвал дату завершения карьеры
-
"Барселона" нашла замену Пике в "Атлетико"
-
ЦСКА и "Краснодар" могут совершить громкий обмен игроками
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4