"Локомотив" потерял Смолова

Фото твиттер "Локомотива"

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов пропустил матч 12-го тура РПЛ против "Сочи" (2:1) из-за травмы.

Как сообщает официальный твиттер "железнодорожников", у 31-летнего футболиста диагностировано мышечное повреждение.

На восстановление форварду потребуется ещё от двух до трёх дней.

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локо" 15 матчей и забил 7 голов.

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