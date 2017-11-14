"Локомотив" потроллил хавбека ЦСКА Вернблума

Пресс-служба "Локомотива" подшутила над полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом, который в матче 16-го тура чемпионата России ударил локтем в лицо хавбека "железнодорожников" Алексея Миранчука.

"Публикуем неоспоримое подтверждение удара локтем в московском дерби", - гласит надпись в Instagram "Локомотива".

Также в записи выложен кадр из игры Kunio-kun no Nekketsu Soccer League с хешэгом "Ктознаеттотпоймет".

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