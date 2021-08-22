"Локомотив" потроллил Крыховяка после победы над "Краснодаром"
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Локомотива" после матча 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:1) потроллила польского полузащитника "быков" Гжегожа Крыховяка.
"Выбирай правильные цвета", - говорится в инстаграме "железнодорожников".
Напомним, что 31-летний Крыховяк выступал за "Локомотив" с 2018 по 2021 годы. В начале августа он перешел в "Краснодар" за четыре миллиона евро.
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