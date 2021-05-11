"Локомотив" поздравил Сёмина с 74-летием

Фото РИА Новости / Александр Вильф

Сегодня, 11 мая, бывшему наставнику московского "Локомотива" Юрию Сёмину исполнилось 74 года.

"Железнодорожники" поздравили легендарного тренера с днём рождения.

"Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории "Локомотива" Юрию Сёмину. С ним наша команда трижды выигрывала чемпионат России, шесть раз он поднимал над головой Кубок России в качестве главного тренера "Локо", один раз брал этот трофей как президент клуба, три раза завоёвывал Суперкубок.

С днём рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!" - говорится в публикации на официальном сайте столичного клуба.

День в истории. Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Сёмину. ⠀



С днём рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!



➡️ https://t.co/XJT7b9PLPw pic.twitter.com/cyH19ndZA9 — «Локомотив» (@fclokomotiv) May 11, 2021

Напомним, что Сёмин покинул "Локомотив" в прошлом году. Предыдущее руководство клуба отказалось продлевать с ним контракт.

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