"Локомотив" поздравил Сёмина с 74-летием
Фото РИА Новости / Александр Вильф
Сегодня, 11 мая, бывшему наставнику московского "Локомотива" Юрию Сёмину исполнилось 74 года.
"Железнодорожники" поздравили легендарного тренера с днём рождения.
"Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории "Локомотива" Юрию Сёмину. С ним наша команда трижды выигрывала чемпионат России, шесть раз он поднимал над головой Кубок России в качестве главного тренера "Локо", один раз брал этот трофей как президент клуба, три раза завоёвывал Суперкубок.
С днём рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!" - говорится в публикации на официальном сайте столичного клуба.
День в истории. Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Сёмину. ⠀— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 11, 2021
С днём рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!
➡️ https://t.co/XJT7b9PLPw pic.twitter.com/cyH19ndZA9
Напомним, что Сёмин покинул "Локомотив" в прошлом году. Предыдущее руководство клуба отказалось продлевать с ним контракт.
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