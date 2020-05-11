"Локомотив" поздравил Сёмина с днём рождения

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"Локомотив" поздравил Сёмина с днём рождения

Сегодня свой 73-й день рождения празднует наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин.

В связи с этим на официальном сайте "железнодорожников" опубликован поздравительный пост.

"Юрий Палыч - самый успешный тренер в истории "Локомотива". Наша команда из участника первой лиги чемпионата СССР превратилась в одного из флагманов российского футбола и под руководством Сёмина трижды становилась чемпионом страны, шесть раз выигрывала Кубок России, трижды - Суперкубок. Мы поздравляем Юрия Палыча с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия!" - говорится в публикации.

Напомним, что через три недели истечёт контракт Сёмина с "Локомотивом" и велика вероятность, что клуб не продлит его.

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