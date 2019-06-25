"Локомотив" поздравил Смолова с успешным окончанием аспирантуры
"Локомотив" в своем твиттере опубликовал видео, на котором команда поздравляет форварда клуба Федора Смолова с окончанием аспирантуры.
Все в сборе!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 25 июня 2019 г.
Перед тренировкой поприветствовали Мурило, Живоглядова и поздравили Смолова с защитой кандидатской #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/hFB3cuy7bf
Ранее сообщалось, 29-летний футболист защитил выпускную квалификационную работу на тему: "Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект" и окончил аспирантуру в СГУ имени Н. Г. Чернышевского.
Напомним, сейчас "Локомотив" находится на сборе в Австрии.
Смолов в минувшем сезоне участвовал в 24 матчах, отметившись 7 голами и 3 ассистами.
А еще: В "Локомотиве" прокомментировали травму Фарфана| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Дзюба стал лучшим игроком чемпионата по версии РФС
-
Михаэль Баллак может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда в "Челси"
-
"Зенит" и "Порту" поборются за полузащитника сборной Колумбии
-
В "Локомотиве" прокомментировали травму Фарфана
-
Лебединая песня Азара: вспоминаем ключевые моменты карьеры бельгийского вингера в составе "Челси"
Лента новостей
-
СМИ: Дзюба стал лучшим игроком чемпионата по версии РФС
-
1
Михаэль Баллак может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда в "Челси"
-
"Зенит" и "Порту" поборются за полузащитника сборной Колумбии
-
3
Торрес: "Азар - отличный игрок, и "Реал" поможет ему выйти на новый уровень"
-
1
"Локомотив" поздравил Смолова с успешным окончанием аспирантуры
-
"Вильярреал" намерен приобрести игрока "Ливерпуля" Морено
-
В "Локомотиве" прокомментировали травму Фарфана
-
Нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет вернется в Казахстан
-
Горшков: "Думаю, такие люди как Анюков нужны "Зениту"
-
9
Азмун: "У меня есть техника, я - не Дзюба"
-
Лебединая песня Азара: вспоминаем ключевые моменты карьеры бельгийского вингера в составе "Челси"
-
Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Зенита" на следующий сезон
-
"Интер" представил вторую форму бирюзового цвета
-
"Динамо" хочет отдать 21-летнего Терехова в аренду
-
Трансфер Гризманна в "Барселону" завершится после 1 июля
-
"Дерби Каунти" официально дал разрешение "Челси" на переговоры с Лэмпардом
-
1
Аленичев: "Хорошо еще, что все закончилось только правами, а не тем, что у меня нашли наркотики"
-
Мане поделился воспоминаниями о своих первых шагах в футболе
-
1
Уткин рассказал о ходе внедрения VAR в РПЛ
-
Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20