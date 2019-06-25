"Локомотив" поздравил Смолова с успешным окончанием аспирантуры

"Локомотив" в своем твиттере опубликовал видео, на котором команда поздравляет форварда клуба Федора Смолова с окончанием аспирантуры.

Все в сборе!



Перед тренировкой поприветствовали Мурило, Живоглядова и поздравили Смолова с защитой кандидатской #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/hFB3cuy7bf — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 25 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, 29-летний футболист защитил выпускную квалификационную работу на тему: "Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект" и окончил аспирантуру в СГУ имени Н. Г. Чернышевского.

Напомним, сейчас "Локомотив" находится на сборе в Австрии.

Смолов в минувшем сезоне участвовал в 24 матчах, отметившись 7 голами и 3 ассистами.

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