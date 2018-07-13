"Локомотив" практически согласовал трансфер Эдера

Форвард "Лилля" Эдер близок к переходу в "Локомотив".

Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" выкупят футболиста за один миллион евро.

Напомним, что в минувшем сезоне Эдер выступал за "Локомотив" на правах аренды.

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