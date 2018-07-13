"Локомотив" практически согласовал трансфер Эдера
Форвард "Лилля" Эдер близок к переходу в "Локомотив".
Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" выкупят футболиста за один миллион евро.
Напомним, что в минувшем сезоне Эдер выступал за "Локомотив" на правах аренды.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13