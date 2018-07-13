"Локомотив" практически согласовал трансфер Эдера

Теги лилльлокомотив москваэдер маседу

"Локомотив" практически согласовал трансфер Эдера

Форвард "Лилля" Эдер близок к переходу в "Локомотив".

Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" выкупят футболиста за один миллион евро.

Напомним, что в минувшем сезоне Эдер выступал за "Локомотив" на правах аренды.

Читайте также: "Локомотив" объявил о расставании с вратарем. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов