"Локомотив" предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3-3,5 миллиона евро

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"Локомотив" предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3-3,5 миллиона евро

"Локомотив" хочет купить опорника Милана Баделя, который играет в "Фиорентине" и форварда "Монако" Стевана Йоветича.

В клубе этих футболистов хочет видеть генеральный директор Василий Кикнадзе и новый главный тренер Марко Николич.

"Локомотив" готов платить футболистам 3-3,5 миллиона евро. И заключить контракты на до 2023 года.

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