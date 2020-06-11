"Локомотив" предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3-3,5 миллиона евро

"Локомотив" хочет купить опорника Милана Баделя, который играет в "Фиорентине" и форварда "Монако" Стевана Йоветича.

В клубе этих футболистов хочет видеть генеральный директор Василий Кикнадзе и новый главный тренер Марко Николич.

"Локомотив" готов платить футболистам 3-3,5 миллиона евро. И заключить контракты на до 2023 года.

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