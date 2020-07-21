"Локомотив" предлагает "Лансу" 1 миллион евро за центрального защитника

"Локомотив" интересуется сербским защитником "Ланса" Александром Радавановичем. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Трансфер футболиста может обойтись московскому клубу в 1 миллион евро. Если футболист перейдет в "Локомотив", его оклад увеличится в несколько раз - с 12 000 евро в месяц (144 000 евро в год) до более чем 1 миллиона евро в год. Контракт футболиста с французским клубом действует еще 2 года.

Переговоры с футболистом ведет главный тренер "железнодорожников" Марко Николич.

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