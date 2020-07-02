"Локомотив" предлагал бывшему скауту "Ювентуса" пост спортивного директора в клубе
"Локомотив" предлагал бывшему главному скауту "Ювентуса" Пабло Лонгрии пост спортивного директора в клубе. Об этом сообщает Sport24.
По данным источника, генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе встречался с Лонгорией некоторое время назад, однако сторонам так и не удалось договориться.
Агент Джамал Акаев подтвердил, что "Локомотив" действительно интересовался специалистом.
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