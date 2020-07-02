"Локомотив" предлагал бывшему скауту "Ювентуса" пост спортивного директора в клубе

Теги локомотив москваювентус

"Локомотив" предлагал бывшему скауту "Ювентуса" пост спортивного директора в клубе

"Локомотив" предлагал бывшему главному скауту "Ювентуса" Пабло Лонгрии пост спортивного директора в клубе. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе встречался с Лонгорией некоторое время назад, однако сторонам так и не удалось договориться.

Агент Джамал Акаев подтвердил, что "Локомотив" действительно интересовался специалистом.

Не пропустите: Уткин: "Павиан - это нереализованный маскот "Локомотива"
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: Сане заключил контракт с "Баварией"

СМИ: Сане заключил контракт с "Баварией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов