"Локомотив" предлагал бывшему скауту "Ювентуса" пост спортивного директора в клубе

"Локомотив" предлагал бывшему главному скауту "Ювентуса" Пабло Лонгрии пост спортивного директора в клубе. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе встречался с Лонгорией некоторое время назад, однако сторонам так и не удалось договориться.

Агент Джамал Акаев подтвердил, что "Локомотив" действительно интересовался специалистом.

Не пропустите: Уткин: "Павиан - это нереализованный маскот "Локомотива"