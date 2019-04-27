"Локомотив" предлагал Денисову отказаться от ранее подписанного контракта

Теги локомотив москваигорь денисов

"Локомотив" предлагал Денисову отказаться от ранее подписанного контракта

Будущее хавбека "Локомотива" Игоря Денисова в клубе находится под вопросом.

Сообщается, что новый генеральный директор клуба Василий Кикнадзе предложил футболисту отказаться от соглашения, который тот подписал зимой 2018 года.

Напомним, что Денисов продлил контракт с "Локомотивом" еще при Илье Геркусе и тогда игрок пошел на существенное понижение зарплаты.

На данный момент стороны ведут переговоры по этому вопросу, однако к согласию еще не пришли.

В этом сезоне на счету Денисова одна голевая передача в 26 играх.

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