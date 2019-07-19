"Локомотив" предложил 12 миллионов евро за хавбека сборной Перу

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"Локомотив" предложил 12 миллионов евро за хавбека сборной Перу

"Локомотив" проявляет интерес к перуанскому полузащитнику "Монаркас Морелии" Эдисону Флоресу, сообщает Libero.

По сведениям издания, российский клуб предложил за футболиста 12 миллионов евро. Мексиканцы оценивают игрока в 15 миллионов евро. Ожидается, что клубы в ближайшее время могут достичь компромисса.

25-летний Флорес выступает за "Монаркас" с 2018 года. Всего он провел за клуб 26 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. На недавно завершившемся Кубке Америки хавбек принял участие в шести матчах за сборную Перу, в которых забил два мяча.

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