"Локомотив" предложил болельщикам клуба написать письмо Семину

"Локомотив" в твиттере предложил болельщикам написать письмо Юрию Сёмину, который сегодня, 31 мая, покинет московский клуб.

"Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли вы в последний раз говорили им о своих чувствах? Мы уверены, вам есть что сказать и Юрию Палычу! Пишите на [email protected] 0 он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова!" - говорится в посте клуба.



Напомним, "железнодорожники" решили не продлевать контракт с 73-летним специалистом. Его место с 1 июня займет Марко Николич.



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