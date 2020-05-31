"Локомотив" предложил болельщикам клуба написать письмо Семину

Теги локомотив москваюрий семин

"Локомотив" предложил болельщикам клуба написать письмо Семину

"Локомотив" в твиттере предложил болельщикам написать письмо Юрию Сёмину, который сегодня, 31 мая, покинет московский клуб.

"Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли вы в последний раз говорили им о своих чувствах? Мы уверены, вам есть что сказать и Юрию Палычу! Пишите на [email protected] 0 он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова!" - говорится в посте клуба.

Напомним, "железнодорожники" решили не продлевать контракт с 73-летним специалистом. Его место с 1 июня займет Марко Николич.

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