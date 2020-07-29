"Локомотив" предложил контракт бывшему вратарю "Краснодара"

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"Локомотив" предложил контракт бывшему вратарю "Краснодара"

Московский "Локомотив" ведет переговоры с бывшим вратарем "Краснодара" Станиславом Крицюком, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, московский клуб предложил голкиперу контракт с зарплатой в 600 тысяч евро в месяц. Крицюк пока не ответил на данное предложение. Вратарь является свободным агентом, поэтому может достаться новому клубу бесплатно.

29-летний Крицюк выступал за "Краснодар" с 2016 года, провел за клуб 72 матча во всех турнирах и пропустил 63 гола. Ранее он играл за "Тольятти", "Академию", "Брагу" и "Риу Аве". За сборную России сыграл 2 матча и пропустил 1 гол.

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