"Локомотив" предложил Миранчуку улучшенный контракт, однако футболист склоняется к переходу в "Аталанту"
"Локомотив" хочет сохранить хавбека Алексея Миранчука.
Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", московский клуб предложил футболисту трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.
Однако Миранчук склоняется к переходу в "Аталанту", где ему предлагают зарплату в размере двух миллионов евро за сезон.
Ранее сообщалось, что "Аталанта" оценивает игрока в 15 миллионов евро.
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