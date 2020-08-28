"Локомотив" предложил Миранчуку улучшенный контракт, однако футболист склоняется к переходу в "Аталанту"

"Локомотив" хочет сохранить хавбека Алексея Миранчука.

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", московский клуб предложил футболисту трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Однако Миранчук склоняется к переходу в "Аталанту", где ему предлагают зарплату в размере двух миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Читайте также: "Локомотив" намерен купить двух игроков, если продаст Миранчука. | http://soccernews.ru