"Локомотив" предложил Миранчуку улучшенный контракт, однако футболист склоняется к переходу в "Аталанту"

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"Локомотив" предложил Миранчуку улучшенный контракт, однако футболист склоняется к переходу в "Аталанту"

"Локомотив" хочет сохранить хавбека Алексея Миранчука.

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", московский клуб предложил футболисту трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Однако Миранчук склоняется к переходу в "Аталанту", где ему предлагают зарплату в размере двух миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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