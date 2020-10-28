"Локомотив" предложил новый контракт Антону Миранчуку

Московский "Локомотив" хочет продлить контракт с полузащитником Антоном Миранчуком, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям издания, "железнодорожники" намерены включить в сделку о фиксированной сумме отступных в размере 20 миллионов евро. Пока неясно, согласен ли футболист на продление соглашения, которое истекает летом 2021 года.

Напомним, что некоторое время назад "Локомотив" продал брата Антона Миранчука - Алексея в "Аталанту" за 14,5 миллионов евро.

25-летний Антон является воспитанником "Локомотива". Всего он провел за московский клуб 117 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 16 результативных передач.

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