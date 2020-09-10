"Локомотив" предложил за хавбека "Рубина" Хвичу 15 млн евро, "Краснодар" - 10 млн

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"Локомотив" предложил за хавбека "Рубина" Хвичу 15 млн евро, "Краснодар" - 10 млн

Два топ-клуба РПЛ готовы побороться за хавбека "Рубина" Хвичу Кварцхелию. Об этом сообщает "Бизнес Online".

По данным источника, 19-летнем грузином активно интересуются "Локомотив" и "Краснодар".

"Железнодорожники" готовы заплатить за трансфер полузащитника 15 миллионов евро. В клубе считают, что он может стать заменой Алексею Миранчуку, перешедшему а "Аталанту". "Краснодар" в свою очередь предложил 10 миллионов евро.

Контракт Кварцхелии с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года. Отметим, в контракте игрока не прописана сумма отступных.

Ранее сообщалось, что "Рубин" отказал московскому "Спартаку" в трансфере грузина.

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