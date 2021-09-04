"Локомотив" представил двух звёздных новичков
Московский "Локомотив" подготовил презентацию двух новых игроков команды.
В ярком ролике "железнодорожники" представляют полузащитника Фаустино Анджорина и вингера Гирано Керка.
Джирано и Тино — добро пожаловать в московский «Локомотив»! pic.twitter.com/1C3MdqEDe1— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 4, 2021
Напомним, что клуб арендовал англичанина у "Челси", а голландца купил у "Утрехта" за 6 миллионов евро.
Керк взял себе седьмой игровой номер, а Анджорин - культовую "десятку", прославленную в "Локомотиве" Дмитрием Лоськовым.
Не пропустите: "Локомотив" отреагировал на трансферный бан от РФС. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Бэйл: "Я никогда не планировал завершать карьеру"
-
Карпин поздравил с днём рождения 3-летнюю дочь Дарью
-
У хавбека "Милана" Кессье есть три предложения от других клубов
-
"Реал" назвал лучшего игрока команды в августе
-
Санчо пропустит все сентябрьские матчи сборной Англии
-
"Локомотив" представил двух звёздных новичков
-
1
Adidas не успевает изготавливать футболки "Манчестер Юнайтед" с фамилией Роналду
-
Фалькао - новый футболист "Райо Вальекано"
-
Азар: "Я очень счастлив в "Реале"
-
Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока августа
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном увольнении Витории
-
Сын Бекхэма перешёл в американский клуб
-
"Милан" нацелился на вратаря "Арсенала"
-
Крал рассказал о стрессовом состоянии из-за переговоров "Спартака" и "Вест Хэма"
-
Рафинья отказал "Фенербахче"
-
"Манчестер Юнайтед" зимой вернётся в борьбу за Триппьера
-
ЦСКА предлагал "Зениту" купить Влашича: подробности
-
Стали известны детали перехода Люка Де Йонга в "Барселону"
-
"Арсенал" усилится экс-хавбеком "Краснодара"
-
Опубликованы фото особняка Роналду в Манчестере