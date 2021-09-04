"Локомотив" представил двух звёздных новичков

Теги локомотив москвагирано керкфаустино анджорин

"Локомотив" представил двух звёздных новичков

Московский "Локомотив" подготовил презентацию двух новых игроков команды.

В ярком ролике "железнодорожники" представляют полузащитника Фаустино Анджорина и вингера Гирано Керка.

Напомним, что клуб арендовал англичанина у "Челси", а голландца купил у "Утрехта" за 6 миллионов евро.

Керк взял себе седьмой игровой номер, а Анджорин - культовую "десятку", прославленную в "Локомотиве" Дмитрием Лоськовым.

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