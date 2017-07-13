"Локомотив" представил форму на новый сезон

"Локомотив" провел презентацию игровой формы на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

Фото: Новая форма "Локо".

Форма разработана компанией Adidas. Домашний комплект выполнен в красно-зеленых цветах, гостевой – в белом цвете с красными вставками, третий комплект – серая футболка и красные шорты.

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