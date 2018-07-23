"Локомотив" представил форму на новый сезон

Теги локомотив москва

"Локомотив" представил форму на новый сезон

"Локомотив" на встрече с болельщиками провел презентацию формы на новый сезон.

Домашний выполнен в красном цвете, выездная - в белом. Третья форма изготовлена в фиолетовом цвете. Производителем экипировки является компания Under Armour Россия.

Стоит отметить, что фанаты "Локо" остались недовольны формой, так как ожидали большего количества зеленого цвета на ней.

Не пропустите: "Спартак" представил два комплекта формы на следующий сезон. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 23 июля

Главные новости дня: 23 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов