"Локомотив" представил форму на новый сезон

"Локомотив" на встрече с болельщиками провел презентацию формы на новый сезон.

Домашний выполнен в красном цвете, выездная - в белом. Третья форма изготовлена в фиолетовом цвете. Производителем экипировки является компания Under Armour Россия.

Стоит отметить, что фанаты "Локо" остались недовольны формой, так как ожидали большего количества зеленого цвета на ней.

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