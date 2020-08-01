"Локомотив" представил форму на следующий сезон

Московский "Локомотив" провёл презентацию игровой формы, в которой команда сыграет в сезоне 2020/21.

В домашних матчах "железнодорожники" будут выходить на поле в зелёно-красном комплекте, в гостевых - в белом.

Технический спонсор "Локо" - компания Adidas.

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