"Локомотив" представил форму на следующий сезон

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"Локомотив" представил форму на следующий сезон

Московский "Локомотив" провёл презентацию игровой формы, в которой команда сыграет в сезоне 2020/21.

В домашних матчах "железнодорожники" будут выходить на поле в зелёно-красном комплекте, в гостевых - в белом.

Технический спонсор "Локо" - компания Adidas.

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